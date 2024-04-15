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Bakan Fidan, Antonio Guterres ile görüştü

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#Hakan Fidan#Antonio Guterres#Dışişleri Bakanlığı
Bakan Fidan, Antonio Guterres ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 16:39

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler, Gazze’deki durum, Kıbrıs konusu ve Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği değerlendirildi.

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 Bölgedeki sıcak gelişmeler üzerine Türkiye, diplomasi trafiğini artırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün İranlı mevkidaşı ile görüşmüştü. Fidan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmamasını istediğini ifade etti. Fidan daha sonra İngiliz mevkidaşı ile de bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan da bölgede gerilimin artmaması gerektiğini söyledi.

Son olarak bir kritik temas da BM ile sağlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, Gazze’deki durum, Kıbrıs konusu ve Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği değerlendirildi.

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#Hakan Fidan#Antonio Guterres#Dışişleri Bakanlığı

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