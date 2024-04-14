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Son dakika... Hakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#İran#Türkiye
Son dakika... Hakan Fidandan peş peşe kritik temaslar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 15:05

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü. Fidan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmamasını istediğini ifade etti. Fidan daha sonra İngiliz mevkidaşı ile de bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan da bölgede gerilimin artmaması gerektiğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan, gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini söyledi. Diplomatik kaynaklar görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Bakan Fidan, İran’ın 13 Nisan gecesi İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğimizi iletti; gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğimizi muhatabına aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran’ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini belirtti."

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Fidan daha sonra İngiliz mevkidaşı ile de bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan da bölgede gerilimin artmaması gerektiğini söyledi.

 

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#Hakan Fidan#İran#Türkiye

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