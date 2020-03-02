Bakan Fahrettin Koca'dan corona virüs önlemleri açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yeni tip corona virüse karşı İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemleri açıkladı.

İran ile sınırların 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldığını belirten Bakan Koca, "Irak ile karayolu geçişlerimiz ise karşılıklı olarak kapatılmıştır. Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapımızda ise sahra hastanelerimiz kurularak üst düzey önlemler alınmaktadır. Ambulanslarımız ve ekiplerimiz, UMKE araçlarımız, lojistik araçlarımız sınır bölgelerinde görev başındalar. Yeni coronavirüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz" dedi.