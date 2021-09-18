Bakan Ersoy: 'Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek'

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, İngiltere'nin Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması bizler için memnuniyet verici bir gelişme. Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek."