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Son dakika: İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Kırmızı listeden çıkardı

#İngiltere#Seyahat#Türkiye
Son dakika: İngiltereden flaş Türkiye kararı Kırmızı listeden çıkardı

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.

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Times Gazetesi, İngiltere'nin kırmızı ülkeler listesinde olan Türkiye'nin, yapılacak yeni değerlendirmeyle "seyahat edilebilir ülkeler" arasına alınacağını yazmıştı.

Türkiye, ülkelerin kırmızı, sarı ve yeşil olarak kategorilendirildiği 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.

Guardian gazetesi de Covid-19 veri analisti Tim White'ın "Veriler Türkiye'nin kırmızı ülkeler listesinden çıkarılmasını destekliyor" görüşüne haberinde yer verdi.

KIRMIZI LİSTE UYGULAMASI NEDİR?

Mevcut durumda, kırmızı listede bulunan ülkeye giden bir kişi, İngiltere'ye dönmeden önce sarı listedeki bir ülkede 11 gün geçirmek zorundaydı.

Üçüncü bir ülkeye gidilmemesi durumda ise İngiltere'de 2250 sterlin ödeyerek 10 gün boyunca zorunlu otel karantinasına girmek durumundaydı.

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#İngiltere#Seyahat#Türkiye