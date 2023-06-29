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Bakan Ersoy, Malatya'da depremzedelerle bayramlaştı

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#MALATYA#Deprem#Kültür Ve Turizm Bakanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 17:07

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremin vurduğu Malatya'da vatandaşlarla bayramlaştı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'ya geldi. Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı'nı ziyaret eden Bakan Ersoy, türbede dua eden, ziyaretçilerle bayramlaştı. Bakan Ersoy, daha sonra Malatya Valiliği ziyaretinde LGS'de Tam Puan alan 4 öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.

Zor şartlar altında böyle bir başarının önemli olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, çocukları tebrik etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bayramlaşma programı kapsamında konteyner kenti de ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan konteyner kent ile Teknokent konteyner kentte depremzedeleri ziyaret edip bayramlaşan Bakan Ersoy, çay ikramlarını ise geri çevirmedi. Depremzedelerle bir süre sohbet eden Bakan Ersoy, konteyner kentlerde oluşturulan iş yerlerini de gezdi. (DHA)

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#MALATYA#Deprem#Kültür Ve Turizm Bakanı

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