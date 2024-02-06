Bakan Ersoy, gözyaşları içinde anlattı... Deprem belgeselinde duygusal anlar

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Asrın felaketi olarak tarihte yer edinen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Büyük yıkımın yaşandığı kentlerden biri de Malatya olmuştu. Kentte koordinatör bakan olarak görev alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölgede yaşadıklarını gazeteci Mahir Temur tarafından hazırlanan belgeselde anlattı.

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Fragmanı yayınlanan belgeselde Bakan Ersoy'un duygu dolu konuşması dikkat çekti. Belgeselde, depremin ardından Malatya'ya atanan "Koordinatör Bakan" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gözyaşlarını tutamadığı sahneler yer aldı.

Bakan Ersoy, belgeseldeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"FİLM SENARYOSU GİBİ"

“Dışarı çıktığınız zaman her yerde çığlık. Film senaryosu gibi. Patır patır binalar çöküyor. Arkanızı dönüyorsunuz orası dönüyor, insanlar kaçıyor. Oranın koordinatörü sizsiniz, herkes size bakıyor. Siz güçsüz olursanız herkes çöker. Dimdik, sert duruyorsunuz orada, gece kendi kendinize ağlıyorsunuz…”

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BAKAN ERSOY DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİ MEZARI BAŞINDA ANDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin 1. yıl dönümünde Malatya'da şehir mezarlığını ziyaret etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7. büyüklüğündeki depremler sebebiyle Malatya'da bin 248 kişi yaşamını yitirdi. Depremin 1'inci yıl dönümünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Şehir Mezarlığını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mezarlara karanfil bırakıldı. Ziyarette zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaretinde Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.