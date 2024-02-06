×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Ersoy, gözyaşları içinde anlattı... Deprem belgeselinde duygusal anlar

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Nuri Ersoy#Deprem#Malatya
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 13:46

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilden biri de Malatya olmuştu. Malatya'ya koordinatör bakan olarak görevlendirilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölgede yaşadıklarını bir belgeselde anlattı. Bakan Ersoy'un konuşması sırasında duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Haberin Devamı

Asrın felaketi olarak tarihte yer edinen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Büyük yıkımın yaşandığı kentlerden biri de Malatya olmuştu. Kentte koordinatör bakan olarak görev alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölgede yaşadıklarını gazeteci Mahir Temur tarafından hazırlanan belgeselde anlattı.

Gözden KaçmasınFotoğrafı tüm dünyayı ağlatmıştı... Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan babadan yürek yakan sözlerFotoğrafı tüm dünyayı ağlatmıştı... Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan babadan yürek yakan sözlerHaberi görüntüle

Fragmanı yayınlanan belgeselde Bakan Ersoy'un duygu dolu konuşması dikkat çekti. Belgeselde, depremin ardından Malatya'ya atanan "Koordinatör Bakan" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gözyaşlarını tutamadığı sahneler yer aldı.

Bakan Ersoy, belgeseldeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"FİLM SENARYOSU GİBİ"

“Dışarı çıktığınız zaman her yerde çığlık. Film senaryosu gibi. Patır patır binalar çöküyor. Arkanızı dönüyorsunuz orası dönüyor, insanlar kaçıyor. Oranın koordinatörü sizsiniz, herkes size bakıyor. Siz güçsüz olursanız herkes çöker. Dimdik, sert duruyorsunuz orada, gece kendi kendinize ağlıyorsunuz…”

Haberin Devamı

Bakan Ersoy, gözyaşları içinde anlattı... Deprem belgeselinde duygusal anlar

BAKAN ERSOY DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİ MEZARI BAŞINDA ANDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin 1. yıl dönümünde Malatya'da şehir mezarlığını ziyaret etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7. büyüklüğündeki depremler sebebiyle Malatya'da bin 248 kişi yaşamını yitirdi. Depremin 1'inci yıl dönümünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Şehir Mezarlığını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mezarlara karanfil bırakıldı. Ziyarette zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaretinde Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Gözden Kaçmasın6 Şubat felaketinin yıl dönümü... CNN TÜRK canlı yayınında muhabirin zor anları: Gözyaşlarını tutamadı6 Şubat felaketinin yıl dönümü... CNN TÜRK canlı yayınında muhabirin zor anları: Gözyaşlarını tutamadıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Nuri Ersoy#Deprem#Malatya

BAKMADAN GEÇME!