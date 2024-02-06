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6 Şubat felaketinin yıl dönümü... CNN TÜRK canlı yayınında muhabirin zor anları: Gözyaşlarını tutamadı

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#6 Şubat Depremleri#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 09:48

Bugün 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü... Asrın felaketi olarak anılan ve on binlerce insanımızı hayattan koparan facianın yıl dönümü, depremi yaşayan kentlerde anıldı. CNN TÜRK ekibi de bölgeden canlı yayınlarla kentlerdeki son durumu gözler önüne getirdi. CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, acının deprem üssü olan Kahramanmaraş'ta, deprem şehitliğindeki yayında göz yaşlarına hakim olamadı.

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CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, 6 Şubat depreminin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta yayın gerçekleştirdi. Asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıktan son durumu anlatan Çakmak, yaşanan acıları anlatırken duygularına hakim olamadı.

6 Şubat felaketinin yıl dönümü... CNN TÜRK canlı yayınında muhabirin zor anları: Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamayan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, şu sözleri sarf etti:

"KONUŞMANIN ZOR OLDUĞU BİR YAYIN"

Öyle bir yerdeyiz ki, kelimelerin düğümlendiği, konuşmanın zor olduğu bir yayın gerçekleştiriyoruz. Çok zor... Buraya gelen ailelerin her biri mezar taşlarına kapaklanmış ve dua ediyorlar. Burada, Kahramanmaraş'ta 14 bin kişi hayatını kaybetti. Burada bir anne de mezara sarılmış durumda.

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"MEZARLIKLARDA OYUNCAKLAR GÖRÜYORUZ" 

Sabah saatlerinde mezarlıklara geldiler, karanfil bırakıyorlar. Mezarlık girişinde kuyruk oluştu. Mezarlıklarda oyuncakları görüyoruz. Çok sayıda kişi yaralanmıştı. Burada duygunun durdurulamayacağı anlar yaşanıyor. 4.17 olduğunda şehir yerle yeksan oldu. Burada hiçbir şey eskisi gibi değil.

6 Şubat felaketinin yıl dönümü... CNN TÜRK canlı yayınında muhabirin zor anları: Gözyaşlarını tutamadı

Her bir mezarın başında bir anne var. Bir eş var. Çok zor... Acının tarifinin yapılamadığı bir gün. Burada bir bebek var, henüz 2 yaşında. Çocuklar buraya geldi, aileleri, eşleri.

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6 Şubat felaketinin yıl dönümü... CNN TÜRK canlı yayınında muhabirin zor anları: Gözyaşlarını tutamadı

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#Kahramanmaraş#6 Şubat Depremleri#Deprem

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