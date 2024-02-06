Çifte felakette yitirdiğimiz 53 bin 537 canı anıyoruz... Acıları da hatıraları da sonsuza dek kalbimizde

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Bir kâğıt gibi buruşup yıkılan binlerce binanın altında 53 bin 537 can yitti, 100 binden fazla yaralımız vardı. Kaybettiğimiz canları, çifte felaketin yıldönümünde 11 ilde ve tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıyoruz.

4380 MEZARA 4380 TÜRK BAYRAĞI

Depremzede mezarlığı bayraklarla süslenen Hatay’da afette ölenlerin kabirleri anma için hazırlandı. Hatay’da depremin yıldönümü öncesi depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mahallesi’ndeki mezarlıkta Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince anma törenleri için hazırlık yapıldı. Depremzede mezarlığında bulunan 4 bin 380 mezarın başına Türk bayrakları bırakıldı. Bu mezarlığın hemen yan tarafında bulunan kimsesizler mezarlığı da acıların timsali gibiydi.

YÜZYILIN YIKIMINDA ACI BİLANÇO

- Saat 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7, ardından 13.24’te Elbistan merkezli 7.6’lık 2 büyük deprem meydana geldi.

- 53 bin 537 kişi can verdi.

- 107 bin 213 kişi yaralandı.

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- Çifte deprem 11 ilde, 120 bin kilometrekarelik alanı etkiledi.

- 14 milyon kişi zarar gördü.

- Türkiye 4. Seviye alarm verdi.

- 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı.

- Yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.