Bakan Çavuşoğlu’ndan Süleymaniye açıklamaları! Talabani’nin partisi PKK kontrolünde

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Kuzey Irak’ta geçtiğimiz günlerde PKK’lıları taşıyan iki helikopterin düşmesi ve Süleymaniye kenti yakınlarında terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin lideri Mazlum Abdi Kobani ve ABD askerlerinin de bulunduğu konvoyun yakınlarındaki patlamanın yankıları sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli mesajlar verdi. Bakan Çavuşoğlu önceki gün A Haber kanalında konuştu.

‘ABD’NİN HABERİ VAR’

Çavuşoğlu, “Bizim edindiğimiz bilgiye göre teröristlerin kullandığı helikopterleri Süleymaniye yönetimi, daha doğrusu Talabani’nin partisi ve Süleymaniye yönetimi verdi. Kürt Bölgesel Yönetimi içinde bir Erbil var, bir Süleymaniye var, kendi aralarında da çok ciddi çekişmeler var, ciddi düzeyde gerginlikler de oluyor. Biz onların içişlerine karışacak değiliz ama gerginliğin herkese olumsuz etkisi olur. Talabani’nin partisi Fransa’dan alıyor bu helikopterleri ve bu teröristlerin kullanımına tahsis ediyor. Hava sahasının kontrolü ABD’de, dolayısıyla bu uçuşlardan ABD’nin de haberi var” ifadelerini kullandı. Söz konusu helikopterlerin PKK/YPG’ye ait olmadığını, Süleymaniye’nin tahsis ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, PKK/YPG’nin elinde uçak olduğuna dair ellerinde bir bilgi olmadığını kaydetti.

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‘PKK STRATEJİK YERLERE SIZDI’

Çavuşoğlu, “Sonuçta kullandıkları havaalanı neresi? Uluslararası Süleymaniye Havaalanı. Herkesin kullandığı havaalanını kullanıyorlar, sivil havaalanı. PKK artık buralara kadar nüfuz etmiş. Artık PKK Süleymaniye’de herkesin özellikle Talabani’nin partisini tamamen kontrol altına almış. Yavaş yavaş sadece parti değil, yönetim değil, havaalanı ve diğer stratejik yerlere de sızmış, sızıyor. Erbil’e giremediler, o yüzden Erbil’i zayıflatmak için de sürekli farklı yöntemleri izliyorlar. Ama Süleymaniye’de artık PKK her yeri kontrol ediyor diyebiliriz. O nedenle hava sahasını kapattık” diye konuştu.

‘SÜREKLİ İNKÂR EDİYORLAR’

Talabani’nin üst düzey yetkililerinin Türkiye’ye ne yanıt verdiği sorusuna Çavuşoğlu, “Bunlar her zaman inkâr ediyorlar. Ama parti içinde daha önce de söylemiştik, görüştüğümüz kişiler PKK’nın artık tamamen partiyi kontrol ettiğini söylüyorlar” dedi.

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‘OPERASYONLAR SÜRECEK’

Çavuşoğlu, nerede olursa olsun PKK/YPG’li teröristlerin Türkiye’nin meşru hedefi olduğunun altını çizerek, “PKK’ya Kuzey Irak’ta operasyonlarımız devam edecek, aynı şekilde Suriye’de de devam edecek. Çok stratejik hedefleri vuruluyor. Bunlar devam edecek, sonuna kadar devam edecek” diye konuştu.

ABD: SORUŞTURUYORUZ

Washıngton yönetimi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sorumlusu Mazlum Abdi Kobani’nin hedef alındığı öne sürülen saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Washington yönetiminin Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyı araştırdığını söyledi. “Saldırı sırasında konvoy ABD askerlerini taşıyordu ve can kaybı bildirilmedi” diyen Patel, “Irak’taki çalışanlarımızı riske atacak her türlü eyleme karşıyız” ifadelerini kullandı. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nda 7 Nisan’da bir patlama meydana gelmişti.

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IKBY’nin başkenti Erbil, Barzani ailesinin Kürdistan Demokrat Partisi’nin denetiminde. Süleymaniye ise Bafel Talabani’nin liderliğindeki KYB’nin elinde. Bafel Talabani, Celal Talabani’nin büyük oğlu.

ATİNA, ÇAVUŞOĞLU’NUN SÖZLERİNİ TARTIŞIYOR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, A Haber’de Türk-Yunan anlaşmazlıkları için açıklamaları Yunan başkentinde tepkiyle karşılandı. Depremler sonrasında iki ülke arasında oluşan pozitif atmosferde Yunan siyasetçilerin iki ülke arasındaki tek sorunun Ege kıta sahanlığı olduğu şeklindeki iddialarını tekrarlamasına rağmen Çavuşoğlu iki ülke sorunlarının bir paket halinde çözülmesi gerektiğini dair Türkiye’nin tezlerini gündeme getirdi.

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Dün Atina’da Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile görüşen Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Yunan medyasında geniş yer bulan konuya girerek Türk-Yunan ilişkilerinde tek anlaşmazlık konusunun, Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ile Ekonomik Münhasır Bölge (EMB) sınırlarının belirlenmesi olduğunu tekrarladı.