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Bakan Çavuşoğlu'na taziye telefonları

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Kahramanmaraş#Deprem
Bakan Çavuşoğluna taziye telefonları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 21:10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle birçok ülkeden gelen taziye telefonlarını kabul ediyor.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem dolayısıyla, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na dünyanın dört bir yanından taziye telefonu ve mesajlar gelmeye devam ediyor. Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletenler arasında; ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Azerbaycan Acil Durumlar Bakanı Kemalettin Haydarov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki yer aldı.

Görüşmelerde, meydana gelen depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve yardımlar ele alındı. 

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Kahramanmaraş#Deprem

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