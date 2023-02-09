Bakan Çavuşoğlu'na taziye telefonları

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem dolayısıyla, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na dünyanın dört bir yanından taziye telefonu ve mesajlar gelmeye devam ediyor. Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletenler arasında; ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Azerbaycan Acil Durumlar Bakanı Kemalettin Haydarov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki yer aldı.



Görüşmelerde, meydana gelen depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve yardımlar ele alındı.