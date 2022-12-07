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Bakan Bozdağ: İcra ile çocukların anne baba ile görüşmesini kaldırdık

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#Bekir Bozdağ#İcra#Çocuk Vekalet
Bakan Bozdağ: İcra ile çocukların anne baba ile görüşmesini kaldırdık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 00:09

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “İcra ile çocukların anne baba ile görüşmesini kaldırdık. 242 noktada çocuklarla ilgili uygulamayı başlattık” dedi.

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2023 bütçesi görüşmeleri TBMM'de devam ediyor. Meclis'te Adalet Bakanlığı bütçelerinin görüşmeleri gerçekleştirildi. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise yaptığı konuşmasında, “Devlet Güvenlik Mahkemelerini ve Özel Yetkili Mahkemeleri kaldırdık. Askeri mahkemeleri, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ni kaldırarak, yargıdaki sivil ve askeri yargı ayrımını sonlandırdık ve ülkemizde yargı birliğini sağladık. Bugün Türkiye’de yargı tektir. Özel yetkili ağır ceza mahkemelerini biz kaldırdık. Bugün Türkiye’de mahkemelerimiz tamamı uygulamayı yapıyor.” diye konuştu. Bozdağ, kadın ve çocuklar ile ilgili reformlara imza attıklarını kaydederek, “İlk defa çocuk koruma kanunu koyduk. Ceza sisteminde çocuklara yönelik suçlarda cezaları arttırdık. Çocuklarla aileler arasında anne baba ile çocuk arasında dramlar yaşanıyordu. İcra ile çocukların anne baba ile görüşmesini kaldırdık. 242 noktada çocuklarla ilgili uygulamayı başlattık” dedi. Kadının hukukunu korumak için önemine değinerek, “Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilebilmesi amacıyla temel ceza kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bazı suçların boşanılan eşe karşı işlenmesi hali, suçun cezayı artıran nitelikli halleri arasına alınmıştır” şeklinde konuştu.

 

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#Bekir Bozdağ#İcra#Çocuk Vekalet

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