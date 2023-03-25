Bakan Bozdağ duyurdu! Adalet Bakanlığı'na 18 bin 305 personel alınacak

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ceza ve Tevkif Evleri (CTE) Ankara Personel Eğitim Merkezi'nde konaklayan depremzedelerle iftar programında bir araya geldi. İftar öncesinde katılımcılara hitap eden Bakan Bozdağ, deprem bölgelerinde şu ana kadar 17 bin konutun temelinin atıldığını ifade ederek, 2024 Haziran sonuna kadar yıkılmış bütün konutların yerine müstakil konutların teslim edileceğini söyledi. Türkiye'nin seçim tartışmalarıyla zaman kaybetmemesi için seçimleri öne aldıklarını kaydeden Bozdağ, "İşimize koyulalım, yarınımıza bakalım, geleceğimizi inşa etmek için ne yapılacaksa onun peşinden koşalım, gecemizi gündüzümüze katarak gayretle yolumuza devam edelim diye öne aldık. Derdimiz yaraları hızla sarmak. Derdimiz insanları yeni konutlara hızlıca kavuşturmak. Derdimiz en iyi şartları insanlara en kısa sürede sunmaktır" ifadelerini kullandı.



'HİÇBİR ENKAZ DELİL TOPLANMADAN KALDIRILMADI'



Adalet Bakanlığı olarak adli hizmetlerin aksamaması için büyük bir çalışma ortaya koyduklarını ifade ederek, "881 hakim ve savcımızı, 1687 adliye personelimizi, 1606 infaz koruma memurumuzu, 526 adli tıp, laboratuvar teknisyenimiz olmak üzere 4 bin 700 yaklaşık 5 bin görevli görevlendirme yaptık. İnsanlarımız gönüllü olarak deprem bölgesinde görev alma talebinde bulundular ve biz de onların bu talebini karşılayarak deprem bölgelerinde görevlendirdik. Deprem soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürümesi, bu felakette yıkılan binaların yapımında, denetiminde, işçiliğinde, diğer hususların da ihmali bulunanların hızlıca tespit edilmesi ve hak ettikleri yaptırımların uygulanması maksadıyla da adli soruşturmalar başlatılmış, deliller toplanmış ve hiçbir delilin karartılmasına izin verilmemiştir. Hiçbir enkaz, delil toplanmadan kaldırılmamıştır. Soruşturmaların etkin ve netice alıcı şekilde yürütülmesi için Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurduk ve buralardan soruşturmaların etkin bir şekilde yürütüldüğünü ifade etmek isterim" diye konuştu.



'BAZI ADLİYELER DEPREM ÖNCESİNE DÖNECEK'



Adliyelerle ilgili alınan tedbirlerden bahseden Bozdağ, şunları söyledi:



"6 Şubat'tan sonra sürelerin durdurulması yönünde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkardık ancak, 6 Mart'tan itibaren bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler ve süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar; Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye hariç merkez ve ilçeleri olmak üzere buralarda uzatmaya gitmeyeceğiz. Diğer illerde de ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Hatay'da mesela merkezini uzatacağız ama ilçelerinin bir kısmı uzayıp bir kısmı devam edecek. Malatya merkez, Kahramanmaraş merkez, Adıyaman merkezde süreleri uzatacağız, ilçeleri özel değerlendireceğiz. 6 Mart'taki hazırlıklarını hakim, savcı ve diğer çalışanlarımızın buna göre yapmasında fayda olduğunu buradan ifade etmek isterim. Avukatlarımızın da hesabını buna göre yapmasında fayda vardır."



'18 BİN 305 PERSONEL ALACAĞIZ'



Bakanlık olarak yakın zamanda personel alım ihalesi açacaklarını duyuran Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz. Yakında bunların mesleklere göre dağılımı ve müracaat şartları bakanlığımız tarafından ilan edilecek" dedi. Konuşmalarının ardından Bozdağ, depremzedelerle iftar yaptı.