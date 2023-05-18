Bakan Bozdağ: Değişmesi gereken iktidar değil muhalefettir

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Bakan Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaatleri ile milletimizin oyalanmaması gerektiğini bu seçim göstermiştir. İktidarda değil muhalefette değişim ihtiyacını göstermektedir. Milletimiz Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın açık ara seçileceğinin işaretini vererek değişimin muhalefette olması gerektiğini ortaya koymuştur. 14 Mayıs seçim sonuçları bir değişim sürecinin de başlangıç tarihidir. 28 Mayıs'tan sonra pek çok partide tartışma olacak. Yönetimlerinde değişim olacaktır. Bu milletin de gördüğü, sandıkta verdiği bir talimattır. Ya bırakın ya da aranızda bu işi halledin talimatı vermiştir. Türkiye'de iktidar sorunu değil muhalefet sorunu var. Değişmesi gereken iktidar değil muhalefettir.

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Masanın da dağılması anlamına geliyor sonuçlar. kin ve intikam duyguları ile siyaset yapanlara milletin taviz vermeyeceğini göstermiştir. Sadece Erdoğan gitsin olanlara bu ülkede iktidar fırsatı vermeyeceğini ifade etmiştir milletimiz. Kin siyaseti, nefret siyaseti kaybetmiştir. Helalleşme adı altında hesaplaşma siyaseti kaybetmiştir. Milletimiz buna geçit vermeyeceğini sandıkta ortaya koymuştur.