AK Partili Kurtulmuş CNN TÜRK'te soruları yanıtladı... 'YSK ve AA verileri paralel gitti'

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz seçmenin tercihine saygı duyarız. İlk turun kesin galibi Erdoğan'dır. AK Parti'de CHP'ye fark atmıştır. Sonuçta cumhurbaşkanı seçilebilmek için 50+1 gerekir. İkinci turda Cumhurbaşkanımız oylarını artırarak cumhurbaşkanı seçilecektir.

Biz ilk günden itibaren sandıklara katılım çağrısı yaptık. İsteriz ki bu memlekette çok daha yüksek katılım olsun. Türkiye'de bu seçimde yüzde 88'in üzerinde katılım olmuştur.

2 büyükşehir belediye başkanının ellerinde sonuçlar olmasına rağmen, 'seçimi biz kazandık' gibi büyük yalanı ortaya atarak hem sorumsuz davranmışlar hem de maalesef Türkiye'de olabilecek birtakım karışıklıklara kapı araladılar. Allah'tan CHP'nin seçmeni daha sağduyulu davranmıştır. Bu provokatif çağrılara kimse itibar etmemiştir.

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"CHP'DE KABAK BİR KİŞİNİN BAŞINA PATLADI"

(Onursal Adıgüzel'in istifası) Rakibim hakkında çok konuşmak istemem. Gariban CHP Genel Başkan Yardımcısına olan oldu. CHP'nin kabiliyetsizliği bir kişinin başına, kabak bir kişinin başına patladı. Geçmiş seçimleri de hatırlayın, Muharrem İnce de aynı şeyden yakınmıştı; 'Sandıklara sahip olamadık.' YSK ve AA verileri paralel gitti. CHP algıya başvurdu. Kendileri de biliyorlardı. Bir kişiye fatura ettiler.

Depremzedelere karşı takınılan tavır iğrençtir. İnsanların evleri, geçmişleri yok olmuş ve tüm Türkiye seferber olmuş. Yobaz bir zihniyet bu zihniyet. Kendilerine oy vermeyenlere makarna kafa dediler. İnsanlarla dalga geçtiler. Bunlar da CHP seçmeninin tamamını oluşturmuyor. Kendileri gibi düşünmeyenlere hakaret ettiler.

AK PARTİ'NİN 2. TUR STRATEJİSİ NE?

Bundan sonra daha pratik bir strateji oluşturmak için gayret ediyoruz. Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiçbir şey yoktur. Gençler konusunda sosyal medya üzerinden oluşturulan bir algı var. Z grubu bilmem ne... Türkiye'de gençleri harfler üzerinden belirlendirmeyin dedik. AK Parti'nin gençlerle ilgili endişesi yok.

Hedef 50+1'dir ama cumhurbaşkanımız daha fazla oyla seçilecektir.

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KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Kayıtlarınız olduğu yerde duruyor. 2 tane oy alacağım diye PYD'ye YPG'ye terör örgütü diyemedi. Van mitingini hatırlasınlar. Van mitingi CHP'nin değil HDP'nin mitingiydi. Bu milleti enayi mi zannediyorlar. İkinci turda 3 tane oy için terörle mücadeleden bahsediyor.

Gözden Kaçmasın Kılıçdaroğlu: Mülteci akınına kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız Haberi görüntüle

Sığınmacılar bir anda ortaya çıkmıştır. Bir iç savaştan bahsediyoruz. Kan gölüne döndürülmüş bir Suriye. Türkiye olarak bizim tavrımız nettir. Suriye'den buraya gelenler sadece nefes alabilmek için buraya geldiler. Ayaklarında terliklerle zor şartlarda geldiler. Milletimiz kucak açtı. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Önce Suriye'deki şartların düzeltilmesi lazım. Güvenli ve onurlu alanlar oluşturup Suriyelileri geri döndürmek. Kendi ülkelerine döndürmek için gayret sarfediyoruz. 600 bine yakın göçmen ülkesine geri döndü. Rejimle muhalifler arasındaki normalleşme sağlandığında Suriyelilerin dönmek isteyeceğini biliyoruz.

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SİNAN OĞAN'LA GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Sinan Bey'in aldığı oy oranı fevkalade önemlidir. Kendisini tebrik etmek lazım. Bu sosyolojik tabana dönmüş müdür? Bu başka bir konu. Burada Sinan Oğan'a oy veren kitlenin önemli bir özelliği var. Milli birlik bütünlüğü savunan kitle. Sinan Oğan'a oy veren kitle HDP'ye net tavır koyar. Cumhur İttifakı olarak diğer ittifakla temel fark hiçbir şekilde al ver pazarlığı yapılmadı. Terörle mücadele bunlardan biridir. Alışveriş olarak burası görülmedi. Bizim yolumuz belli.

Bizim siyaset tarzımız, Cumhurbaşkanımız masada ne konuşursa meydanda da onu konuşur. Bizim asıl ittifakımız milletle yapılan ittifaktır. Sinan Oğan seçmeni terörle yapılan mücadeleye destek verir.

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"EVDEKİ HESAPLARI ÇARŞIYA UYMADI"

Al-ver pazarlığı yaptığınız zaman bu al-ver de her zaman biri kaybeder. Çok yüksek bir özgüven. Yapay bir algı dünyasına kendilerini hapsettiler. Biz ise dedik ki yüz yüze siyaset yapılır. Evdeki hesapları çarşıya uymadı. Seçimin en büyük kaybedeni CHP'dir. CHP seçmeni olsam, bu adamlar vekil oldu bizim vekil sayımız düştü diye düşünmez miyim? CHP seçmeni büyük bir yanılgıya uğratıldı. AK Parti, CHP'nin de oyuna talip. Vatandaşlarımızın yüzde 100'ün oyuna talibiz.

"AKŞENER NEDEN SESSİZ?"

Hakikaten bunu konuşmak istemem. Bu tablo sonrası büyük bir hezimet içindeler. Sayın Akşener, masadan kalkmış, adayı beğenmediğini söylemiş birisi. Akşener, "ben demiştim" haleti ruhiye içinde olabilir.

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"FETÖ HALA ÇOK AKTİF"

FETÖ hala çok aktif. Dini bir grup olarak görürsek yanılgıya düşmüş oluruz. FETÖ dünyanın her yerinde algı oluşturuyor.

2. TUR ÖNCESİ DÖVİZ YÜKSELECEK İDDİASI

Milletimiz rahat olsun. Biz serbest pazar şartları içinde hareket edeceğiz. Bunlar tamamen Erdoğan karşıtı spekülasyon.