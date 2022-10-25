Bakan Bozdağ: Başörtüsü düzenlemesi her kadına teminat olacak

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ADALET Bakanı Bekir Bozdağ dün TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bozdağ, başörtüsü ve aile ile ilgili Anayası'nın iki maddesinde değişiklik yapılacağını belirterek şu bilgileri verdi: “Anayasa'da başörtüsü, aile, çocuk hakları hususunda iki madde değişecek. 24. ve 41. maddeler. MHP ile beraber bu çalışmaları yürüttük. Ve nihayetinde şu karara varıldı. Tek maddede yapalım. Bunun doğru yeri din ve vicdan hürriyetini düzenleyen Anayasa’nın 24’üncü Madde'sidir. 24. Madde'de değişiklik yapılmasına karar verildi. Ona göre bir düzenleme yapılacak. Bu madde sadece başını örten kadınlarımızı değil başı açık olan kadınlarımızın da haklarını, hukuklarını koruyan ve ikisini de teminat altına alan bir düzenleme olacak. Düzenleme büyük bir kabul görecektir. CHP’nin de destek vermemek için fazlaca bir bahane bulacağını düşünmüyorum.

İKİNCİSİ AİLE

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İki maddelik bir düzenleme yapılacak. İkincisi de 41. Madde. Aile, Türk toplumunun temelidir. Türk toplumunun, devletinin güçlü olmasını istiyorsak ailenin güçlü olması gerekir. Sadece Türkiye’de değil birçok ülkede aileyi korumak için Anayasa'da değişiklik yapıldı.

REFERANDUMA DA GİDERİZ

(başörtüsü düzenlemesi) Referanduma da gideriz, bunu milletimize sorarız. Milletin hakemliği bizim için kıymetlidir. Böyle bir konu, milletin huzuruna gittiğinde CHP’li seçmenlerin dahi önemli bir kısmının buna ‘evet’ diyeceğinden benim hiçbir tereddüdüm yok. Yani kim ailenin korunmasına karşı çıkabilir? Kim insanların inancı sebebiyle tercih ettiği kıyafet yüzünden temel hak ve hürriyetlerinden, eğitim hakkından, çalışma hakkından, siyaset yapma hakkından mahrum edilmesini, adil ve doğru görebilir? Yani mümkün değil. Ben onun için muhalefetin referanduma bu işin gidişine izin vermeyeceğini düşünüyorum.

HİÇBİR TABELANIN SÖKÜMÜ BÖYLE SEVİNDİRMEDİ

Â CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretindeki “Diyarbakır Cezaevi müze oluyor” sözlerinin ardından ADALET Bakanı Bekir Bozdağ kapıya kilit vurup Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a anahtarı teslim etti. Müze çalışmaları için cezaevi içinde hazırlıklar başlarken tabela da söküldü. Bölge halkı, 12 Eylül döneminde işkencelerle anılan cezaevinin kapatılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

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Cezaevinde bulunan 270 tutuklu ve 170 personel, kentteki diğer cezaevine nakledildi.