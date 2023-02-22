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Bakan Bilgin’den depremzedeler için ’nakdi ücret desteği’ açıklaması

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#Vedat Bilgin#İşten Çıkarma Yasağı#DEPREM
Bakan Bilgin’den depremzedeler için ’nakdi ücret desteği’ açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 21:40

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelere günlük 133,44 TL ’nakdi ücret desteği’ verildiğini açıkladı. 

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Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz. Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz. İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 Türk Lirası Nakdi Ücret Desteği veriyoruz. Sosyal Devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Vedat Bilgin#İşten Çıkarma Yasağı#DEPREM

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