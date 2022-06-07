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Bakan Akar’dan Suriye’ye operasyon mesajı: Kimse karşımıza çıkmasın, engel olmaya kalkmasın

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Suriye
Bakan Akar’dan Suriye’ye operasyon mesajı: Kimse karşımıza çıkmasın, engel olmaya kalkmasın
Erdinç Çelikkan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyine yönelik olası operasyonla ilgili gerekeni yapmaya hazır olduklarını belirterek “Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır” mesajı verdi. Bakan Akar, "Terörist neredeyse hedef orası anlayışıyla, artan şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla terörle mücadele devam ediyor. Milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız. Bununla ilgili azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler" ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından bir grup gazetecinin Suriye’ye operasyon ve Ukrayna tahılı için yapılan görüşmeler konusunda sorularını yanıtladı. Ukrayna’nın 20 milyon tondan fazla tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması için yapılan görüşmeler konusunda Akar, dünyanın birçok bölgesindeki insanların gıdaya ulaşımı açısından bunun önemli bir konu olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE KOORDİNE EDİYOR"

Türkiye'nin “tahıl koridoru” konusunda yürüttüğü diplomasi trafiğine dikkat çeken Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun bir an önce sonuçlanmasına gayret gösteriyoruz. Rusya, Ukrayna ve BM ile görüşüyoruz sonuç olarak da bu konunun çözümü için uğraşıyoruz. Bununla ilgili epey bir ilerleme sağlandı. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Şu anda Türkiye olarak biz koordine ediyoruz.

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(Görüşme takvimi olabilir mi?) Olabilir. Geçen cumartesi günü bununla ilgili BM'den bir yetkili ile Bakanlığımızdaki bir arkadaşımız görüştü. Taraflarda çözüm iradesi olduğu için süreç ilerliyor. Herkes karşılıklı olarak bir şeylerden emin olmak istiyor. Biz de o güvenin temin edilmesi için çalışıyoruz.

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"TERÖR KORİDORUNU PARÇALADIK"

(Suriye’ye operasyon) Biz ilkeli davranıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde olabildiğince ilkeli, açık, şeffaf ve uluslararası hukuka uygun davranıyoruz. Diyoruz ki biz hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız. Bizim derdimiz bu. Hudutlarımızı ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden sınırlarımızda herhangi bir şekilde bir oluşumu istemiyoruz. Buna ‘terör koridoru’, ‘terör oluşumu’ ne denirse denilsin. Nitekim 2016'dan itibaren başlandı ve terör koridorlarını parçaladık. Bundan sonra da orada herhangi bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik.

Bakan Akar’dan Suriye’ye operasyon mesajı: Kimse karşımıza çıkmasın, engel olmaya kalkmasın

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Türkiye, terörle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor. Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim yaptığımız faaliyetler tamamen hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği içindir. Bu amaca ulaşabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri görevinin başında milletinin emrindedir.

"KİMSE BİZE ENGEL OLMASIN"

Terörist neredeyse hedef orası anlayışıyla, artan şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla terörle mücadele devam ediyor. Milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız. Bununla ilgili azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Siviller ve çevreye zarar gelmemesi için alınması gereken her türlü tedbiri hem planlama hem icra safhasında aldığımız ve bu konuda yaptıklarımız ortadadır. Diğer hiçbir ordunun yapmadığı kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor.

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"GEREKENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği bize yönelik taciz, saldırı girişimleri bu iki bölgeden (Tel Rifat ve Münbiç) yoğunlaşmış durumda. Biz saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz. Daha ötesi gerektiğinde de gerekeni yapmaya hazırız. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır."

 

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Suriye

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