Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin suikastçısı yakalandı

#MİT#Suriye#Operasyon
Son dakika... MİTten Suriyede operasyon: PKK/YPGnin suikastçısı yakalandı

PKK/KCK-PYD/YPG’nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK/YPG’nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

Son dakika... MİTten Suriyede operasyon: PKK/YPGnin suikastçısı yakalandı

TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA ÇEŞİTLİ EYLEMLERDE YER ALDI

Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.

Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.

MİT'ten Suriye'de operasyon
daha fazla video içinMİT'ten Suriye'de operasyon
Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#Suriye#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry
Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

#Kanser

BAKMADAN GEÇME!

80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry
Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

#Kanser