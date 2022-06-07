Son dakika... MSB duyurdu: Terör örgütüne Pençe-Kilit darbesi

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Milli Savunma Bakanlığı aylık bilgilendirmeyi EFES-2022 tatbikatının gerçekleştirildiği İzmir'de yaptı.

Terör örgütüne vurulan büyük darbeyi anlatan, "180 operasyon icra edilerek 425 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 34 bin 950 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusundan saldırı girişimlerine dikkat çekti.

"1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 476 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 1256 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudutlarımızda kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçün engellenmesi ile teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında;

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- Sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte,

- Hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaktadır.

2022 yılında İran sınırında 39.177 şahıs engellenmiş, 966 şahıs yakalanmıştır.

Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde 1 Nisan’dan bugüne kadar tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1.400 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 129’u FETÖ mensubu olmak üzere 194’ü teröristtir. 38.261 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 1.007 kilogram uyuşturucu, 4.250 adet muhtelif uyuşturucu hap, 3.750 paket sigara ve 552 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Sınırlarımızın güvenliği, ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli olarak zorlu iklim ve arazi şartlarında, “Hudut, namustur!” anlayışı ile kesintisiz olarak sağlanmaktadır.

EGE, AKDENİZ VE KIBRIS

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Ege’de, Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya devam etmektedir.

Tüm sorunlarımızın uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü için büyük çaba harcanmaktadır. Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içindeki tüm iyi niyetli ve samimi yaklaşımlarına rağmen Yunanistan gerginliği tırmandırıcı, saldırgan söylem, tahrik ve hukuk tanımaz eylemlerine maalesef devam etmekte, yaptığımız tüm diyalog ve görüşme çağrılarımızı cevapsız bırakmakta ve ülkemize karşı yönelttiği temelsiz suçlamalarını sürdürmektedir. Yunanistan, askerî deniz ve hava araçları ile Gayri Askerî Statüdeki Adalara yönelik ihlallerine devam etmekte olup 2022 yılında 953 (Gemi ihlal: 316, GASA iniş-kalkış: 637) ihlal gerçekleştirmiştir.

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Yine bu dönemde söz konusu adalara 24’ü savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 73 ziyaret gerçekleştirilmiş, uluslararası hukukun ihlaline devam edilmiştir.

Yunanistan’ın Gayri Askerî Statüdeki Adalara yönelik askerî faaliyetleri, Lozan ve Paris Barış Antlaşmalarının gayri askerî statüye ilişkin hükümlerinin“esastan ihlali” anlamına gelmektedir. Söz konusu ihlal ve ziyaretlere karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmakta, mütekabiliyet kapsamında faaliyetler yürütülmektedir.

Temennimiz;

- Türk ve Yunan halkının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması,

- Ege Denizi’nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olmasıdır.

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Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ada’daki durumudur. Kıbrıs’ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz. Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK OLMAK MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRIDIR"

Bilgilendirmede, terör örgütü PKK/YPG ilişkisine vurgu öne çıktı. Muhatap ülkelerle yapılan görüşmelerde buna ilişkin bilgi ve belgenin paylaşıldığı aktarıldı.

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İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de Milli Savunma Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor.

"Bir güvenlik örgütü olarak en büyük mücadele alanlarından biri küresel terörizm olan NATO içerisinde ittifak üyesi bir ülkeye saldıran asker polis ve sivilleri şehit eden terör örgütüne destek olmak müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bu desteği verenlerin NATO içerisinde yeri olmamalıdır."

"İRAN SINIRINDA 194 TERÖRİST YAKALANDI"

2022 yılında İran sınırında 39 bin 77 kişi engellendi, 966 kişinin yakalandı. Yakalananlar arasında 129'u FETÖ mensubu, 194 terörist de bulunuyor.