Bakan Akar'dan 326 kişiyi kurtaran Mehmetçiğe tebrik ziyareti

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) seferber olarak AFAD ve valiliklerle koordineli şekilde ilk andan itibaren önemli görevler üstlendi. TSK'nın 29 arama- kurtarma köpeğinin de destek verdiği arama- kurtarma timleri deprem bölgesinde 326 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem bölgelerine görevlendirilen 57 tabur ve 100 arama- kurtarma timi toplam 40 binden fazla Mehmetçik, uzman ve teknik personel, bölgedeki görevlerini sürdürmeye devam ediyor.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin hemen ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay'da ilk günden beri Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama- kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Bakan Akar'ın deprem bölgesindeki incelemeleri de sürüyor.

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