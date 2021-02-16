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Haber Giriş: 16.02.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

Bakan Akar ve Soylu, siyasi partileri ziyaret edecek

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Bakan Akar ve Soylu, siyasi partileri ziyaret edecek
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyasi partileri ziyaret edecek. İlk ziyaret saat 12:00'de CHP'ye yapılacak.

Milli Savuma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu, Gara operasyonu ile ilgili CHP, MHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarını ziyaret edecek.

Saat 12.00’e Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edecek. Burada Gara Operasyonu ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak. Görüşme basına kapalı gerçekleşecek. İki bakan saat 14:00'de de İYİ Parti'yi ziyaret edecek. 

İki bakan parti ziyaretlerinin ardından bugün TBMM Genel Kurulu'nda Gara operasyonuna ilişkin bilgi verecek.

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