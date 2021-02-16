Türkiye şehitlerini uğurluyor... En acı kavuşma

Şehitlerden dokuzu dün binlerce kişinin katıldığı törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Uğurlamalarda yıllardır umutlu bir haber bekleyen anne babalar, eşler de vardı, bebeklikten bu yana babalarına hasret kalan çocuklar da... Şehit polis Sedat Yabalak kaçırıldığında kızı Zeynep 1 yaşındaydı. Zeynep dün, sadece fotoğraflardan tanıdığı babasına son bir öpücük verdi, tabutunu kucakladı.

ŞEHİT polis Sedat Yabalak evli ve 3 çocuk babasıydı. Şanlıurfa’da görevliydi. 28 Temmuz 2015’te ailesiyle birlikte Erzurum’dan Şanlıurfa’ya giderken Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldı. Ailesi hep bir umutla bekledi ancak eli kanlı teröristler Sedat Yabalak’ı Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde, rehin tuttukları mağarada diğer 12 kişiyle birlikte şehit etti. Sedat Yabalak dün Mersin’den uğurlanırken 7 yaşındaki kızı Zeynep Sena cenazeye babasının polis üniformasını giyerek katıldı. Babasının tabutunun başında asker selamı verdi, son kez öperek veda etti. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Zeynep Sena ile yakından ilgilendi.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Vedat Kaya (33) izne çıkıp kardeşinin düğünü için memleketi Mardin’e gitmişti. 24 Temmuz 2016’da Muş’taki düğünden Mardin’e dönerken, Lice’de düğün konvoyunu durduran teröristler Vedat Kaya’yı kaçırdı. Vedat Kaya’nın babası Şeyhmus Kaya ve annesi Emine Kaya oğulları için Diyarbakır anneleriyle birlikte eylemdeydi. Gara operasyonunda eli kanlı teröristler Vedat Kaya’yı şehit etti. Vedat Kaya dün Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin de katıldığı törenin ardından Selen Kışlası Şehitliği’nde toprağa verildi.

Aynı zamanda açıköğretimde okuyan Jandarma Uzman Çavuş Ümit Gıcır 2016’da okul kaydı için Çukurca’dan Hakkâri’ye giderken kaçırılmıştı. Dün Balıkesir’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Topçu Er Müslüm Altuntaş ile Şehit Tankçı Er Adil Kabaklı’nın cenaze törenleri bugün. 13 şehitten birinin kimliğini tespit çalışması sürüyor. Şehit Semih Özbey ise önceki gün defnedilmişti.

FENERBAHÇE RENKLERİYLE

Şehit Muhammet Salih Kanca 2016 yılında Lice’de PKK’lı teröristlerce kaçırıldı. Annesi Yurdagül Kanca aynı yıl vefat etti. Eli kanlı teröristlerin Gara’da şehit ettiği 13 kişi arasındaki Kanca için Samsun’daki Büyük Cami’de tören yapıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, cami avlusunda aileye başsağlığı dileklerini iletti. Taziyeleri babası Abdülhamit Kanca kabul etti. Tabutuna Fenerbahçe forması örtülen şehit Kanca, kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SENİ SONSUZA KADAR BEKLERİM

HAVA Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı (32) Diyarbakır’da görevliydi. Çocukluk aşkı Emine Sarı ile evlenmiş ancak düğününü yapamamıştı. ‘İzne çıkınca düğün yapacağız’ diye sözleşmişlerdi. Kahramanmaraş’ta düğün hazırlıkları yapılırken görevdeydi. Düğününe gitmek için 13 Ağustos 2015’te birliğinden çıktı. Diyarbakır-Bingöl karayolunda otobüsünü durduran PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldı. Emine Sarı umudunu hiç kaybetmeden, düğünlerini bile yapamadığı eşini bekledi. Ancak PKK’lı teröristlerin şehit ettiği kahramanlar arasında Hüseyin Sarı da vardı.

Hüseyin Sarı’nın cenazesi dün Kahramanmaraş’a getirildi. Emine Sarı şehit eşinin üniformasını giymişti. Tabuta kapanıp, “Ben seni hep bekledim, bekleyeceğim” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Hasan Sarı ve annesi Bedia Sarı da güçlükle ayakta durdu. Şehit, Ulu Cami’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

BAYRAM DÖNÜŞÜ KAÇIRILMIŞTI

JANDARMA Er Süleyman Sungur Bingöl’de görev yapıyordu. Bayram izni için memleketi Siirt’e gitmişti. 15 Ağustos 2015’te izin dönüşü birliğine giderken, Lice’de yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırıldı. Gara’da şehit edildi. Şehit Süleyman Sungur için dün Siirt’te cenaze töreni düzenlendi. Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ın da katıldığı Abdülhakim Sancak Çarşı Camisi’ndeki törende anne Şirin ile baba Salih Sungur güçlükle ayakta durdu. Şehidin cenazesi Şeyh Süleyman Mezarlığı’nda toprağa verildi.

BİRLİĞİNDEN İZNE GİDİYORDU

Jandarma Er Sedat Sorgun Van’da görevliydi. Çok küçük yaşta annesini kaybetmiş, teyzelerini annesinin yerine koymuştu. Birliğinden izne çıktığında ilk olarak Şanlıurfa’da teyzesi Halime Şehitoğlu’nu ziyaret etti. 13 Ağustos 2015’te memleketi Erzurum’a gitmek için otobüsle yola çıktı. Diyarbakır-Lice karayolunda otobüsü durduran PKK’lı teröristlerce kaçırıldı. Gara’da şehit edilenler arasında o da vardı. Şehit Sedat Sorgun dün Erzurum Yakutiye’de gözyaşları arasında uğurlandı.