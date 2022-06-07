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Rusya ile kritik Suriye görüşmesi: Bölgede terör varlığı kabul edilemez

#Hulusi Akar#Şoygu#RUSYA
Rusya ile kritik Suriye görüşmesi: Bölgede terör varlığı kabul edilemez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Bakan Akar görüşmede, Suriye’nin kuzeyi bağlamında bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceğini, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurguladı.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; Ukrayna bağlamında daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi ve gittikçe kötüleşen insani durumun iyileştirilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı. Tahıl, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerinin güvenli nakli konusunda alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu. İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

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Suriye’nin kuzeyi bağlamında ise bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceği, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulması gereği hatırlatıldı

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#Hulusi Akar#Şoygu#RUSYA

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