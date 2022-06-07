Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Bujar Osmani ile bir basın toplantısı düzenledi.

Burada, Ankara-Atina hattında gerilime sebep olan karalama kampanyalarına yönelik açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 'Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le görüşmesinin ardından Yunanistan'ın gerçekleştirdiği tavır şaşırtıcı değil. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular yıllardır var. Yunanistan silahlandırılmama şartı ile kendine verilen adalarda bir ihlal gerçekleştiriyor. Bu adaları silahlandırıyor' dedi.

Çavuşoğlu, 'Biz BM'ye iki mektup yazdık. Yunanistan bu ihaleden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır. Bunu bugün burada bir kez daha tekrarlıyorum bizim mektubumuz çok net' ifadelerini kullandı.



"YUNANİSTAN AĞLAMA KONUSUNDA ÇOK BAŞARILI"

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Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Bize hukuki olarak cevap veremedikleri için agresifleşiyorlar. Saçma sapan cevaplar verip demagojiye döküyorlar. Türkiye adalarımızı alıyor diye. Yunan yöneticilerin bir kompleksi var. Bunun ucu aşağılık kompleksine dayanıyor. Ben her gün çıkıp Yunanistan'a saldırmıyorum. Halkımızın böyle bir beklentisi yok.



Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik teklifle geldi, bu çerçevede önemli gelişmeler yaşandı. Biz hiçbir zaman iş insanlarına bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ilişkilerini kötüleştir diyemeyiz. Bu yüzden Dendias'ın açıklaması saçma olmuş.



Yunanistan'ın içlerine düştüğü hal içler acısı. Bu taktir mi edilir bilmiyorum ama Yunanistan ağlama konusunda çok başarılı. Yüzümüze gelip sarılırlar arkadan toplantıya girince kin, nefret, iftira. Bunlar ülkelere ve yöneticilere yakışmıyor.



Tekrar söylüyorum Yunanistan mektuplarımıza adam gibi cevap versin. Elimizde belgeler var bu ihlal bitmezse adaların egemenliği tartışılır."

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

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Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın ABD Kongre üyelerine hitaben 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.