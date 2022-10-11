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Bakan Akar Brüksel’de Savunma Bakanları Toplantısı’na katılacak

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#Hulusi Akar#Brüksel#NATO Karargahı
Bakan Akar Brüksel’de Savunma Bakanları Toplantısı’na katılacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 20:06

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12 Ekim Çarşamba günü Brüksel’de başlayacak NATO Karargahı’nda gerçekleştirilecek Savunma Bakanları Toplantısı’na katılacak.

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Bakan Akar, 12 Ekim Çarşamba günü Brüksel’de başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’yi temsil edecek. Toplantı kapsamında yapılacak oturumlara katılacak Akar, iki gün süresince Karargahta çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bakan Akar’ın bir araya gelmesi planlanan isimlerin arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de bulunduğu öğrenildi.

Akar’ın, görüşmelerinde savunma ve güvenlik konuları ile NATO konularını ele alması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun çabaları sonucu oluşturulan ’tahıl koridoru’ ile küresel gıda krizinin çözümü ve süreçteki diplomatik çabalarına yönelik vurgu yapması bekleniyor. 

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#Hulusi Akar#Brüksel#NATO Karargahı

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