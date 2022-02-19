Bakan Akar, Alman mevkidaşı Lambrecht ile görüştü

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Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanlığı görevine atanan Lambrecht ile de bir araya geldi. İkili, bölgesel ve küresel konularla, savunma sanayi ve askeri eğitim, işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar tarafından, Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldı.

Savunma sanayiindeki kısıtlamalar konusunda bazı somut adımlar atılmasının beklendiği ifade edilen görüşmede FETÖ ile mücadelede işbirliğine vurgu yapıldı.

SOMALİ DIŞİŞLERİ BAKANI ALİ İLE GÖRÜŞME



Bakan Akar, Almanya’da Somali Dışişleri Bakanı Abusaid Muse Ali ile de görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel konulardaki gelişmelerle, savunma ve güvenlik konuları ele alındı. Görüşmede, iki ülke arasında siyasi ve askeri iş birliğinin yanı sıra dostluk ve kardeşliğin her alanda gelişmekte olduğu ve Türkiye'nin, Somali halkının güven ve huzur içinde yaşaması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği ifade edildi.