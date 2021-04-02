‘Bahçeli’yi evinde dinlenmeye davet ediyorum’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Konya’nın ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Kalabalık bir araç konvoyuyla ilk olarak Tuzlukçu ilçesine gelen Akşener, Belediye Başkanı CHP’li Nurettin Akbuğa’yı makamında ziyaret etti ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Meral Akşener ziyaret çıkışında bir gazetecinin, “HDP’nin kapatılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği iddianame Anayasa Mahkemesi tarafından iade edildi. Nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna, şu yanıtı verdi: “Ben hukukçu değilim. Dolayısıyla Yargıtay Başsavcılığı’nın iddianamesindeki eksikliklere yönelik, Anayasa Mahkemesi raportörünün, bu eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla geriye gönderdiğine dair bir bilgim var. Bir de Sayın Bahçeli sürekli olarak, ‘Hadi hadi, kapatın kapatın’ dediği için yaptığı baskı yüzünden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı çok hızlı hazırlamış, eksiklikler olmuş, muhtemelen bunlar yeniden gözden geçirilecektir.”

HUKUKÇULAR BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ikinci kez Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını talep ettiğini hatırlatan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada iki şey var. Birincisi Sayın Bahçeli, 2023’te cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin ikinci defa seçilip seçilmeyeceği konusunda Türkiye’de hukukçular ikiye bölünmüş durumda. Adayının üzülmesini muhtemelen istemediği için, ‘Ne olur, ne olmaz’ diye bugünden Anayasa Mahkemesi’ni taşlamaya ve oklamaya başladı. Son hadiselere baktığımız zaman, kendisinin yakın arkadaşının kız kardeşi olarak, kendisini evine dönmeye davet ediyorum. Çok yorgun olduğunu anladım. Evine dönmeye, biraz tefekküre ve dinlenmeye davet ediyorum.”

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