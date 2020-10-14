Bahçeli'den seçim isteyen Kılıçdaroğlu'na: Terazi var tartı var her şeyin bir vakti var

“Ormana kast eden vatana kast etmiştir. Özellikle Ateşin Çocukları isimli PKK aparatı bir oluşum tüm dikkati üzerine çekmiştir. Kimin çocukları oldukları esasen meçhul olan bu şerefsizlerin yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları en acil hukuk ihtiyacıdır. Dağlık Karabağ masada değil, sahada terör devleti Ermenistan’ın kafasına vura vura alınmalıdır. CHP bize Uygur Türklüğü konusunda parmak sallayamaz. CHP kim, Doğu Türkistan’ı savunmak kimdir?

GURKUN CÜCÜĞÜ GÜZÜN SAYILIR

Kılıçdaroğlu’na diyorum ki, seçimi falan boşver, altının para ettiği bir dönemdeyiz, söz gümüşse sukut altındır, sükût et de biraz kazan. Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var, beklemesini bil. Sakın ha tedbiri elden bırakma, davetsiz gelen döşeksiz oturur. Kulağına küpe olsun, elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez. Hele biraz sabret; gurkun cücüğü güzün sayılır. İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol. MHP seçimlerin 2023 Haziran ayında kurulmasından yanadır.”