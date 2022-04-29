Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Tecrübesi yok kavgada kaybeder

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’yi takip eden gazetecileri önceki akşam iftar yemeğinde ağırladı. Bahçeli, soruları özetle şöyle yanıtladı:

“(Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12 dakikalık grup konuşması) Çok anlamı olmayan bir konuşma olmuştur. Şimdi helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok. Bayramdan sonra helalleşmeyi kavgalaşmadan sıyırıp bayramlaşmaya dönüştürmesinde yarar var.

Kemal Kılıçdaroğlu Bey benim okul arkadaşımdır. Siyasete girdiği dönemlerdeki Sayın Kılıçdaroğlu şimdi yok. Çok sert üsluplar kullandı. Bu tarihe kayıt düşen üsluplardır. Biz de konuşmalarımızı bazen çok sert üslupla yapıyoruz. Ama bizim konuşmalarımızda sertlik var, hakaret yok. Kavga geçmişte yapılmıştır. Mağduriyetler, mahkûmiyetler, şehitler olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var.

Haberin Devamı

TAKSİM’DE OLMAYAN YOKTU Kİ

(Meral Akşener’in Osman Kavala değerlendirmesi) Osman Kavala Sorosçudur ve Türk milletini temsil edecek bir zekâda, kabiliyette, soyda değildir.

(Gezi olaylarında MHP’lilerin de yer aldığı iddiaları) İlk dönemlerde Taksim Meydanı’nda olmayan yoktu ki. Baktılar ki ağaç yerine memleketi yıkıyorlar o zaman dediler ki dur. O günden itibaren ülkücü camia devlete zarar verebilecek bir eylemin içerisinde olmaz.

Okuduğumuz akademide 1968’de boykotlar başladığında talep neydi biliyor musunuz? ‘Vestiyer istiyoruz.’ O zaman 75 santim marangozda yaptırılmış özel sopa vardı, adı ‘Anayasa’ydı. Türkiye’de anayasa kavramı; anayasa oluşmadan önce sopa olarak oluşmuştu. Hâlâ o sopa devam ediyor.

(HDP’li Garo Paylan’ın teklifi) Ya kendisi TBMM benim meclisim değildir diyecek veya Meclis gereğini yapıp bunu atacak.

(CHP’li Özgür Özel’in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Özgür Özel ilaçları bilir ama hukukun h’si yok.”