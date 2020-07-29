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ANKARA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na anında cevap: ‘Tavsiyemiz dostlarına fazla güvenmemesi’

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Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na anında cevap: ‘Tavsiyemiz dostlarına fazla güvenmemesi’
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki mesajlarına tepki göstererek yaklaşık üç saat sonra yaptığı açıklamada, “Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’ı masum gösterme çabası tam bir garabet halidir. Osman Kavala’nın suçsuzluğunu iddia etmesi akıl tutulması, ahlak yoksunluğudur” dedi.

Bahçeli şunları kaydetti:

‘GRUP KONUŞMASI HEZİMET BEYANNAMESİ’

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve hezimet beyannamesidir. Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’ı masum gösterme çabası tam bir garabet halidir. 1921 ve 1924 Anayasalarının da vesayet altında hazırlandığını ihsas ve izhar etmiş olan Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına ve Aziz Atatürk’e bu vesileyle hakareti reva görmesi maskesini iyice düşürmüştür. Kendisine tavsiyemiz dostlarına fazla güvenmemesidir. Çünkü güvendiği karanlık dostları yeri geldiğinde samanı postuna dolduracaktır.”

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