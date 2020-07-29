Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na anında cevap: ‘Tavsiyemiz dostlarına fazla güvenmemesi’

Bahçeli şunları kaydetti:

‘GRUP KONUŞMASI HEZİMET BEYANNAMESİ’

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve hezimet beyannamesidir. Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’ı masum gösterme çabası tam bir garabet halidir. 1921 ve 1924 Anayasalarının da vesayet altında hazırlandığını ihsas ve izhar etmiş olan Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına ve Aziz Atatürk’e bu vesileyle hakareti reva görmesi maskesini iyice düşürmüştür. Kendisine tavsiyemiz dostlarına fazla güvenmemesidir. Çünkü güvendiği karanlık dostları yeri geldiğinde samanı postuna dolduracaktır.”