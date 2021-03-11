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Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Bahçeli'den gençlere 'İletişim Fakültesi' çağrısı

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Bahçeli'den gençlere 'İletişim Fakültesi' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlerden üniversite tercihlerinde iletişim fakültelerini dikkate almalarını istedi.

MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye’yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum" dedi.

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