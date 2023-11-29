Bahçeli’den ‘fon’ tepkisi: Doymayan kursaklar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“İftiralara ve karanlık oyunlara karşı tedbirli olmazsak bozgun kaçınılmazdır. O halde, ayrılıklara karşı birleşmenin yanında durmalıyız. Dağılmaya karşı güçbirliğinin peşinden koşmalıyız. Siyaseti çıkarlarının tahkimi, egolarının ikmali, nefislerinin tatmini için bir vasıta görenlerin en başta demokrasiye ve siyaset kültürümüze verdikleri hasarlar korkunç boyutlara ulaşmaktadır. Bu hazin ve içler acısı gerçek siyasete ve siyasetçiye güveni maalesef tahminlerin ötesinde tahrip etmektedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Milletin sesine kulak vermeyip makam, koltuk, şöhret ve servet ihtirasının tutsağı olanlar siyasi partiden daha çok organize menfaat şebekesi, hatta suç örgütüne dönüş yapabilmektedir. Bir siyasetçinin özü sözüne kefil olmalıdır.

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ŞAİBELİ SOYTARILAR

Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursaklarının tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekâr bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır. TikTok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır. Hakeza, siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları, sancılı ilişki ağlarını deşifre eden itiraflar, samimiyet ve sorumluluk anlayışıyla ifade etmeliyim ki yalnızca muhataplarına değil Türkiyemize haddinden fazla zarar vermektedir. Toplumsal arınma, siyasi aklanma ertelemez yükümlülüğümüzdür. Türkiye bu kirliliğe daha fazla maruz kalmamalıdır. Burada önemli olan samimiyet, dürüstlük ve tutarlılıktır. Aziz milletimiz ucuz fırsatçılık ve takiye yapanlarla, geçmişinin kefaleti ve şehadeti altında dürüst ve ilkeli siyaset yapanları mutlaka tefrik edecektir.

BİZ O MÜHRÜ SÖKÜP ATACAĞIZ

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CHP Genel Başkanı demiş ki, ‘Ekrem Bey İstanbul’a mühürlü. Ben CHP’nin başarısına mühürlüyüm’. Biz o paslı mührü kazıyarak söküp atmayı da inşallah başaracağız. Çalışmayan emeklilerimize verilen 5 bin liralık ikramiyenin aynısıyla çalışan emeklilerimize de yansıtılma kararı memnuniyet vericidir ve desteğimiz tamdır.

Sözde ve bölücü bir sanatçının hürmetle elini öpüp ardından ‘onurum, gururum’ diyen CHP Genel Başkanı’na hatırlatırım ki, bizim onurumuz da gururumuz da Türk milletidir. Bizim anlayışımıza göre herkes eşittir Türkiye’dir.”