ANKARA
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Bahçeli’den Fatih çıkışı: Meczuplar
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Söğüt Şenlikleri nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Fatih’e benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’e sert çıktı.
“Söğüt ruhunda sabır ve strateji var”diyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “Siyasi çıkar uğruna fethimizi ve Fatih’imizi sıradanlaştırma çabasında olanlar ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplardır. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz.”