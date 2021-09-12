Bahçeli’den Fatih çıkışı: Meczuplar

“Söğüt ruhunda sabır ve strateji var”diyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “Siyasi çıkar uğruna fethimizi ve Fatih’imizi sıradanlaştırma çabasında olanlar ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplardır. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz.”

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