Bahçeli’den CHP’ye: Hayal âleminde

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Önümüzdeki beş yılın yerel yöneticileri seçilmiştir. MHP’nin 31 Mart seçimleriyle ilgili görüş ve değerlendirmeleri üç madde halinde şunlardan müteşekkildir: Seçimsiz geçecek 4 yılın önü açılmıştır. Milletimizin hür iradesiyle verdiği demokratik karara saygılıyız. Seçim sonuçlarının hayırlı olması da temennimizdir. Yerel seçimlerin doğasıyla genel seçimlerin doğası farklıdır. ‘Yerelde iktidar olduk’ diyenler hayal âlemindedir. Türkiye’de iktidar tektir ve o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’dir. Şımarıklığın âlemi hiç yoktur. Çünkü bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir.

VERİLEN MESAJI ALDIK

31 Mart seçimlerine katılım oranı çarpıcı şekilde düşüktür. Bundan dolayı milli irade tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımamıştır. CHP Genel Başkanı’nın ‘yüzde 25’lik cam tavanı çatlatma’ masalını anlatmasının dayanağı da budur. Tavanı çatlamış bir partinin ayağı yere basmayacaktır. 31 Mart seçimlerine tesir eden olgulardan birisi ekonomik sıkıntılar ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar, diğeri ise mahalli özellik ve şartlara muvafık adayların tespitindeki bazı açmazlardır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve gerekli çalışmaları başlattık.

Haberin Devamı

MHP BAŞARIYLA ÇIKTI

Oy oranımızın düştüğünü uluorta atıp tutanlar oldu.

Hepsini not ettik. 51 ili kapsamına alan il genel meclis seçimlerinde MHP’nin oy oranı yüzde 16.62’dir. Hani nerede yüzde 5’in altına inen oy oranımız? MHP seçimden başarıyla çıkmıştır. Türkiye sandıkta kurulmamıştır.”

KOL ASKISINI ÇIKARD

- Bahçeli, dün partisinin grup toplantısına katıldı. Yaklaşık bir ay önce evinde bir kaza geçiren ve sol kolunu çatlatan Bahçeli’nin kol askısını çıkardığı dikkat çekti. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

İTTİFAK SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

- BAHÇELİ, “Başta TBMM İçtüzüğü olmak üzere, yürürlükteki hukuk mevzuatı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle uyumlaştırılmalı, bu alanda reformist adımlar atılmalıdır” diyerek şöyle devam etti: “HDP’nin kapatma davası sonuçlanmalı, arkasından sıra DEM’e gelmeli, nitekim bölücü partilerin kapısı kilitlenmeli, başka isimlerle açılmaları anayasal çerçevede engellenmelidir. İttifak sistemi gözden geçirilerek siyasi ve demokratik istikrarı zaafa uğratan ve uygulamada şahit olunan bazı çarpıklıklar giderilmelidir. Sıcak gündemlerden birisi de yeni anayasa hazırlığı olmalıdır.”