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Bahçeli katile en ağır cezayı istedi

#Devlet Bahçeli#Başak Cengiz#Can Göktuğ Boz
Bahçeli katile en ağır cezayı istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından açıklama yaparak İstanbul’da Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz’in ailesine başsağlığı diledi.

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Bahçeli, olayın hüzünlerine hüzün eklediğini, yüreklerine ateş düşürdüğünü söyledi: “Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet girdabı maalesef genişleyerek toplumsal huzur ve sükûnetimizi tehdit etmektedir. Aldığımız her acı haber, duyduğumuz her vahşi olay hüznümüze hüzün eklemekte, yüreklerimize ateş düşürmektedir.

‘TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ’

İstanbul Ataşehir’de eline aldığı samuray kılıcını masum bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki, mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Acı sadece Cengiz Ailesi’nin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#Başak Cengiz#Can Göktuğ Boz

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