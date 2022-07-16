Bahçeli: 15 Temmuz'da maskeleri düştü

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Bahçeli özetle şunları söyledi: “Tam 6 yıl evvel Türkiye işgal edilecekti. Az kalsın emek emek bugünlere gelen Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Milli birlik ruhu FETÖ’yu durdurmuştur. Özlemini çektiğimiz kardeşlik duygusu ayağa kalkarak, helikopterlerin önü perdelenmiştir.

İBRET ALMAK LAZIM

15 Temmuz’dan ibret almak lazımdır. Siyasi düşüncesi, parti aidiyeti ne olursa olsun herkesin ortak gayesi Türkiye’nin varlığı, bağımsızlığı üzerinde mutabakat sağlamak olmalıdır. Devletin ve milletin bekası her türlü arayışın önündedir. Etrafımız kuşatılmışken siyasi çekişmeler en çok uzak durmamız gereken mayınlı alanlardır.

Tehditlere kulak asmayacağız. Kardeşçe yaşayacağız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. Kısır gerilimlerle oyalanacak zaman yoktur.

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ERDOĞAN’I ANLATINIZ

Bağımsızlığımızın sembolü al bayrak altında toplanalım. Gün dayanışma günüdür. Büyük düşünme, istikbalimize sahip çıkma günüdür. Aziz İstanbullular, bu memleketin evladı olarak diyorum, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız.”