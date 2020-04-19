Bağdat Caddesi ve Caddebostan sahili sessizliğe büründü

Büyük çoğunluk yasağa uyarken, bazı vatandaşlar sokak hayvanlarını beslemek ve köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktı. Bir çiçekçinin standına da 'iş yapamıyorum, yardım edin' yazısı konulduğu ve vatandaşların para bıraktığı görüldü.

“İŞ YAPAMIYORUM, YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM"

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ikinci gününde normal zamanda hafta sonu kalabalık olan Bağdat Caddesi , caddeye bağlanan sokaklar ve Caddebostan sahili sessizliğe büründü. Fakat bazı vatandaşlar sokak hayvanlarını beslemek ve köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktı. Bir çiçekçinin standının önüne ise 'İş yapamıyorum, mağdurum. Çocuklarım için yardımlarınızı bekliyorum, teşekkürler' yazısının konulduğu ve vatandaşların yardım için standa para bıraktığı görüldü. Bağdat Caddesi'nin çeşitli noktalarında polis ekipleri kontrol amacıyla beklerken, ara sokaklarda ve Caddebostan Sahili'nde de polis ekipleri araçlarıyla dolaştı.



“O SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLDUĞUNU ANLAMIYOR"

Köpeği gezdirip evine gideceğini söyleyen Ertuğrul Erkök, "Köpeğimizi tuvalete çıkarttık, bu onun hakkı. O sokağa çıkma yasağı olduğunu anlamıyor. Bitişikteki apartmanda oturuyoruz, daha öteye gitmiyoruz. Sadece köpeği gezdirip eve geçeceğim" dedi.

"AKŞAMÜSTÜ DE ÇIKACAĞIM"

Sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkan bir vatandaş ise polis ekiplerine akşam tekrar çıkacağını söyleyerek, “Geçen hafta da çıktım, polis arkadaşlar beni biliyor. Akşamüstü de çıkacağım. İzin var. Zaten hemen evimde burada" dedi.





