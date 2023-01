Bağcılar'da okulu karıştıran tokat! İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı... Veliden 'silah' paylaşımı

Haberin Devamı

Olay, 9 Ocak Pazartesi günü Güneşli Mahallesi'nde bir ilkokulda yaşandı. İddiaya göre, 9 yaşındaki öğrencinin, annesini arayarak öğretmeninin kendisine şiddet uyguladığını söyleyip, şikâyet etmesi üzerine, anne Fatma Konaçoğlu ve baba Yakup Konaçoğlu okula gitti. Okul müdürüne yönlendirilen aile, öğrenciler de sınıftayken öğretmenin yanına gitti. Öğretmen Yahya B. ile veliler arasında tartışma yaşandı.

Okulda bulunan diğer öğretmenler ve görevliler tarafından sınıftan çıkarılan Fatma Konaçoğlu ve Yakup Konaçoğlu müdürün odasına indi. İdareciler ve öğretmenlerle tartışmaya devam eden Fatma Konaçoğlu, müdahale etmek için gelen müdür yardımcısına da tokat attı. Müdür yardımcısının da kadına karşılık vermesiyle olay büyüdü.

Olay, okulun güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Müdür yardımcısının odasına birkaç saniye arayla giren iki velinin, sonrasında odadan çıkıp koşarak üst kattaki sınıfa girdiği, bu sırada çocukların hızla dışarı çıktığı görüldü. Görüntülerde, tartışmayı duyan diğer öğretmenlerin sınıflarından çıktığı, anne ve babanın öğrenciyle beraber bir alt katta bulunan okul müdürünün odasına indiği, anne Fatma Konaçoğlu'nun, müdür yardımcısına tokat attığı, müdür yardımcısının ise karşılık verdiği görülüyor. Aile daha sonra çocuklarıyla birlikte okuldan ayrılarak polis merkezine gitti. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Ailenin, öğrencinin kaydını başka bir okula aldıracağı öğrenildi.

"KAPIDAN GİRMEMLE BİRLİKTE ÖĞRETMEN YÜZÜME YUMRUĞU GEÇİRDİ"

Şikayetçi olan Fatma Konaçoğlu, "2 aydır sınıf öğretmeni ile çocuğumun arasında sorun vardı. Çocuğuma şiddet uyguluyordu, üçüncü kez yaşandı. Bugün saat 07.30'da çocuğumu okula bıraktım, iş yerime geçtim. Saat 11.00'de çocuğum ağlayarak, başkasının telefonundan beni aradı, 'Anneciğim öğretmenim beni feci bir şekilde darbetti' diyerek, aradı. İş yerimden izin alıp okula geldim. Okulda gerçekten çocuğum çok kötü bir durumdaydı. İlk önce idareye girdim, girer girmez müdür yardımcısı bana saldırdı. Küfür, hakaretler. Koşarak sınıfa çıktığımda, kapıdan girmemle birlikte öğretmen yüzüme yumruğu geçirdi. Bütün öğrencilerin, çocuğumun gözü önünde beni rencide etti. Sonra beni iterek sıranın üzerine yatırdı, boğazımı sıktı, nefes alamaz hale geldim. Öğretmenden darp gördüm, müdür yardımcısından darp gördüm. Darp raporlarımı hastaneden aldım, gereken yerlere şikayetimi yaptım. İki aydan beri Milli Eğitime üç kez şikâyete gittim. Gereken hiçbir şey yapılmadı. Üç kez polis karakoluna gidip, şikâyette bulundum, hiçbir şey yapılmadı. Ve bugün bu olay yaşandı. Öğretmenin elinden peşimden gelen eşim kurtardı. Şikayetçiyim" dedi.

"EŞİM VE ÇOCUĞUM, ERKEK BİR ÖĞRETMEN TARAFINDAN DARP GÖRDÜ"

Baba Yakup Konaçoğlu ise, "Bugün eşim beni arayıp öğretmenin çocuğumuzu darbettiğini söyledi, ben de koşarak okula geldim. Eşim benden önce gelmişti. Sınıfa çıktığımda öğretmen, eşimin boğazına sarılmış, sıranın üzerine yatırmış bir vaziyette gördüm. Boğazını sıkarak elinden aldım. Öğretmen tarafından darp gördü eşim ve çocuğum" şeklinde konuştu.

9 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİNİN ÖNÜNÜN KESİLME ANI KAMERADA

Daha önce çocuğunun önünün kesildiği anlara ait görüntüleri gösteren Fatma Konaçoğlu, "Daha önce de okulda olan bir sorundan dolayı, akrabaları ile birlikte beni tehdit ettiler. Ben okula gelmeyince, okul çıkışı çocuğumun önünü kestiler. Çocuğumu 3 akrabasına darbettirdiler. Videolar da burada" ifadelerini kullandı. Çocuğun 3 kişi tarafından önünün kesilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VELİ 'SİLAH' PAYLAŞIMI YAPTI

Öte yandan Fatma Konaçoğlu'nun, öğretmen Yahya B. ile daha önce yaşadığı tartışma sonrasında, sosyal medya uygulamasında 'silah' fotoğrafı paylaştığı, öğretmenin veliye, 'Bu fotoğraf bir gönderme mi?' sorusuna, 'Üzerinize alındıysanız siz bilirsiniz, ben her zaman bu tarz görseller paylaşıyorum' yanıtı verdiğini söylediği öğrenildi.

EĞİTİM BİR-SEN: "ÖĞRETMENLERİ KORUYACAK YASAL DÜZENLEME YAPILSIN"

Eğitim Bir-Sen üyeleri ise Okul önünde toplanarak 'Öğretmene şiddete hayır' eylemi yaptı.

Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Mükremin Köse, "Neredeyse her gün bir okulda, bir öğretmene fiziki ya da farklı şekillerde şiddet uygulandığını görüyor ve duyuyoruz. Açık ve net şekilde ifade ediyoruz, caydırıcı tedbirler alınmaz, yasal düzenlemeler getirilmezse bu işin sonu gelmez. Yetkililerden beklentimiz öğretmenleri koruyacak yasal düzenlemelerin bir an önce getirilmesidir. İki veli, kendi çocuklarının olduğu sınıfa birlikte giriyorlar, ders esnasında öğretmene saldırıyorlar. Çocukların gözü önünde gerçekleşiyor. Bu veliler şimdi elini kolunu sallayarak geziyorlar. Böyle olmamalı. Öğrencilerimizin de psikolojisi bozulmuştur. Bu olaydan sonra öğretmenimiz nasıl bir psikolojiyle burada ders anlatacak, bunları düşünmemiz lazım. Bu olaylar yaygınlaşmadan bir an önce yasal düzenleme getirilmelidir" dedi.