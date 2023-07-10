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Bağcılar'da ilginç görüntü: Kimse anlam veremedi

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#Bağcılar#Ayakkabı#Elektrik Telleri
Bağcılarda ilginç görüntü: Kimse anlam veremedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 11:04

İstanbul Bağcılar'da elektrik tellerine asılı haldeki çok sayıda ayakkabı merak konusu oldu. Ayakkabıların bir kısmı belediye ekipleri tarafından toplanırken bir kısmı asılı kaldı. Mahalle sakinleri, ayakkabıları kimin ne amaçla elektrik tellerine astığını merak ediyor.

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İstanbul Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde elektrik tellerine asılı ayakkabılar ilginç görüntüler oluşturdu. Kim tarafından nasıl ve ne amaçla asıldığı bilinmeyen ayakkabıların bir kısmı belediye ekipleri tarafından toplandı. Tellere asılı halde duran ayakkabıların bir kısmı ise duruyor.

"ŞAŞIRDIM"

Mahalle sakinlerinden Özlem Odabaş, "Şaşırdım, yorum yapamıyorum. Çocuk yaptı desem nereye çıkıp yapacak? Çok şaşkınım." dedi.

Bağcılarda ilginç görüntü: Kimse anlam veremedi

"BENCE KUŞLAR İÇİN"

Mahallede oturan gençlerden biri, ayakkabı sayısının önceden daha fazla olduğunu ifade ederek, belediye tarafından toplandığını söyledi. Bir başka genç ise, "Kuşlar rahat etsin diye yuva yapmışlar oraya. Bence kuşlar için" diye konuştu. Mahalle sakinleri ayakkabıların neden elektrik tellerine asıldığını merak ediyor.

Bağcılarda ilginç görüntü: Kimse anlam veremedi

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#Bağcılar#Ayakkabı#Elektrik Telleri

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