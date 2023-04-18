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Bağcılar'da fırına silahlı saldırı: Korku dolu anlar kamerada

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#Bağcılar#Fırın#Silahlı Saldırı
Bağcılarda fırına silahlı saldırı: Korku dolu anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 16:36

İstanbul Bağcılar'da bir ekmek fırınına silahla ateş açıldı. Ekmek almak için sırada bekleyen müşterilerin kaçıştığı anlar kameralara yansıdı. Fırın sahibi Ramazan Ergin, "Silah sesleri duydum, içeride 5-6 müşterim vardı. Bir kişiyi sıyırdı, hastaneye kaldırılan olmadı" dedi.

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Olay 16 Nisan Pazar Günü saat 03.00 sıralarında Yüzyıl Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan Ramazan Ergin'e ait ekmek fırını, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşunlandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, müşterilerin kaçış anı kameralara yansıdı. Saldırı anından önce fırının önünde sohbet eden 3 kişi görülüyor. Saldırıdan 4 saniye önce bir kişi, arkasına bakarak fırına giriyor. İçeri girdikten sonra fırının içerisine doğru ateş ediliyor.

Bağcılarda fırına silahlı saldırı: Korku dolu anlar kamerada

O esnada içeride bulunan 6 kişi panikle yere eğiliyor. Kurşun bir kişinin paltosunu sıyırıyor. Fırın sahibi Ramazan Ergin, "Ben sadece müşteri ile ilgileniyordum. Nasıl ateş edildiğini göremedim. Silah sesleri duydum, içeride 5-6 müşterim vardı. Bir kişiyi sıyırdı, hastaneye kaldırılan olmadı. Burada daha önce böyle bir şey olmadı. İlk kez denk geldik ama son 1 aydır bu bölgede sıkıntılar yaşanıyor" diye konuştu. 

 

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#Bağcılar#Fırın#Silahlı Saldırı

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