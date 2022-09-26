Bağcılar'da annesini vahşice katleden Ali Sayan adliyeye sevkedildi

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, 2005. Sokak'ta yaşandı. Ali Sayan henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali Sayan ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ali Sayan, kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları Ali Sayan'ı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ali Sayan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.