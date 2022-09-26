Bağcılar’da vahşi cinayet: Annesini katletti

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Tartışma sırasında annesini bıçaklayarak öldüren Ali Sayan, Havva Sayan’ın başını gövdesinden bıçakla ayırdı. Balkona çıkan katil annesinin başını sallamaya başladı.

Olay yerine polis ekipleri geldi. Ali Sayan, çevre sakinlerinin çığlıkları arasında annesinin başını sokağa attı. Katil daha sonra evi de ateşe verdi. Eve giren polis Ali Sayan’ı gözaltına aldı. Olay yerine gelen itfaiye de yangını büyümeden söndürdü.

1 AY ÖNCE TABURCU OLMUŞ

Emniyet’e götürülen Ali Sayan’ın ‘uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunduğu belirlendi. Sayan’ın akıl hastanesinde tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu açıklandı. Bu arada olay anının görüntülerini sosyal medyada paylaşan 3 kişi, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.