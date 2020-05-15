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Ali ABLAY / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 16:45,Son Güncelleme:

Bağcılar'da 26 yolcu taşıyan minibüs şoförüne 9 bin lira para cezası

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Bağcılar'da 26 yolcu taşıyan minibüs şoförüne 9 bin lira para cezası
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Bağcılar'da polisin yaptığı koronavirüs denetimlerinde, 26 yolcuyu taşıyan minibüs şoförüne toplam 9 bin 321 TL idari para cezası kesildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri ile ilgili gerçekleştirilen denetimlerde bugün saat 09.00 sıralarında Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bir minibüs durduruldu. Minibüs içerisinde yapılan kontrollerde, araç içerisinde 26 yolcu bulunduğu tespit edildi. Polis, araç sürücüsü Mustafa K. hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180 TL, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun maddeleri gereğince ise 6 bin 141 TL olmak üzere toplam 9 bin 321 TL idari para cezası uyguladı. Araç 60 gün trafikten men edildi.

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