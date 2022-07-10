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Bağcılar'da 11 kamyon, 4 iş makinesi suya gömüldü

#Istanbul#Bağcılar#Sağanak Yağış
Bağcılarda 11 kamyon, 4 iş makinesi suya gömüldü

Bağcılar'da kuvvetli yağış şantiye alanını göle çevirdi. 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesinin su altında kaldığı alan havadan görüntülendi.

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Bağcılar'da yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Yağmurdan en fazla zarar gören yerlerden biri de Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı oldu. Geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, şantiye alanını göle çevirdi.

Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de tamamen yağmur suyu altında kaldı. Haberi alan yetkililer sabah erken saatlerde şantiyeye gitti.

Bağcılarda 11 kamyon, 4 iş makinesi suya gömüldü

İBB ve Bağcılar Belediyesi ekiplerine haber veren kişilerin bekleyişi devam ediyor.

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#Istanbul#Bağcılar#Sağanak Yağış

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