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AFAD'dan İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 21 ile flaş yağış uyarısı!

#AFAD#Kuvvetli Yağış#Meteoroloji
AFADdan İstanbul ve Ankaranın da olduğu 21 ile flaş yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD), aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi. 

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AFAD’dan yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale’nin doğusu ile zamanla Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın’ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum’un batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri kaydedildi.

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