BAE ile 10 anlaşma

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Ankara’da dün tüm gözler iki liderin temaslarına çevrildi. Erdoğan, El Nahyan’ı Beştepe’de törenle karşıladı. Erdoğan ile El Nahyan daha sonra başbaşa ve heyetler arası görüşme yaptı.

İki liderin buluşmasında en önemli gündem maddesi ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi oldu. İşbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerin ardından imzalanan 10 anlaşma ise şöyle:

- Kara Paranın Aklanması ve Terörizminin Finansmanının Önlenmesi Bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat.

- Abu Dabi Liman Şirketiyle Türkiye Varlık Fonu Arasında Mutabakat Muhtırası.

- Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat Muhtırası

- Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Türkiye Varlık Fonu Arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırası.

- Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Arasında Mutabakat Muhtırası.

- Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul Arasında Mutabakat Muhtırası.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası Arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı.

- Gümrük Kollarında İdari İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması

- Enerji Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırası

- Çevre Alanında İşbirliği Mutabakatı.

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DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANMIŞTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayında önce BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan’la yüz yüze daha sonra da Veliaht Prens Nahyan’la telefonla görüşmeler yapmıştı. Erdoğan, “Çok ciddi yatırım hedefleri var. BAE ülkemizde ciddi yatırımlara girişecek” demişti.

‘10 MİLYAR DOLARLIK FON AYIRDIK’

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın huzurunda imzalanan anlaşmaların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Veliaht Prens Bin Zayid’in Türkiye ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleştirdiğini vurgulayan Al Suwaidi, “Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye’de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır” diye konuştu. (DHA)

EL NAHYAN’A 21 PARE TOP ATIŞLI KARŞILAMA

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan’ı Cumhurbaşkanlığı ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve konuk prensin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan ve Prens Nahyan, daha sonra birlikte poz verdi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

ZİYARETİN ANALİZİ: ÖNEMLİ OLAN İYİ NİYET

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın Türkiye ziyaretini uzmanlar özetle şöyle yorumladı:

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Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci: “Arap Baharı döneminde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanmıştı. ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte BAE de dış politikasını çeşitlendirmek istedi. Türkiye’nin de bu konuda iyi bir alternatif sunduğunu düşünüyorum. Türkiye’ye yatırım için uygun bir zaman. Ortak menfaatlerimiz üzerinden ilerlenebileceğini düşünüyorum. Önemli olan iyi niyet.”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin: “İlişkilerin durma sebebi Arap Baharı süreciydi. Arap Baharı’nı destekleyen ülkeler ve karşı çıkan ülkeler karşı karşıya kaldılar. İlişkileri düzeltmek istediklerini görüyoruz, çünkü bir süre önce güvenlik müdürleri buradaydı. Bugün en üst düzeyde bir ağırlama var. Arka kapı diplomasisinin işlemiş olduğu görülüyor. Bölgesel politikalarda, Suriye ve Libya’da karşı kaşıya geliniyordu, bu konuda da işbirliğinin gündeme gelme ihtimali yüksek.”

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Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol: “BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkeler yatırım imkânları olan ülkeler. Bu gelişmelerin ekonomik bir yönü olduğunu düşünmek gerekiyor. Bu ülkelerin Türkiye’ye yatırım yapma imkânları var.”