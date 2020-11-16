Babasının sırtında taşıdığı Bulut, hayalini kurduğu yürütece kavuştu

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA), Hamza Zariç'in engelli çocuğu için hayatın tüm zorluklarına göğüs gerdiği haberinin ardından İzmir'de yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir hayırsever yürüteç göndererek, Bulut'un hayalini gerçekleştirdi. Yürütece kavuşan Bulut, mahallede babası Hamza Zariç'in yardımıyla gezerek, büyük mutluluk yaşadı.



'SÜREKLİ SIRTIMDA TAŞIYORDUM'



Baba Zariç, daha önce sürekli sırtında taşıdığı engelli oğlu Bulut'un artık yürütece kavuştuğunu belirterek, "Allah hayırseverlerden razı olsun. İzmir'de yaşayan ve rahmetli olan Vanlı bir iş adamının çocukları, babalarının hayrına yürüteç yolladılar. Allah eksikliklerini vermesin inşallah. Ben rahata kavuştum. Çünkü daha önce Bulut'u hep sırtımda taşıyordum. Ama şimdi maşallah artık yürüteçle kendisi de yürüyor. Ben de onunla birlikte oluyorum. Çok iyi oldu. Yürüteci gönderen rahmetli iş adamının çocuklarına çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Tedavisi için Van Valiliği'nden süre verdiler. Kasım'ın 22'sinde İstanbul'da tedavisi için tüm tetkikler yapılacak. Devamı için Sayın Valimizin eşi Meral Bilmez Hanımefendi yardımcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.