BabasÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeninin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± enkazda anne ve ablasÄ± iÃ§in bekliyor

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Depremlerde KahramanmaraÅŸ Ä°smetpaÅŸa Mahallesi'nde bulunan Buket Sitesi yerle bir oldu. Mersin'de yaÅŸayan Salih Ã–zÃ§elik, haberi alÄ±r almaz yola Ã§Ä±karak babasÄ± Mustafa Ã–zÃ§elik, annesi Nazife Ã–zÃ§elik ve ablasÄ± SÃ¼heyla Ã–zÃ§elik'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve geldi. 5 kardeÅŸten biri olan Salih Ã–zÃ§elik, evin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. Depremden 4 gÃ¼n sonra babasÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni Ã§Ä±karÄ±lan Salih Ã–zÃ§elik, annesi ile ablasÄ±nÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in enkaz baÅŸÄ±ndaki nÃ¶betini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â

"DNA RAPORLARI VERDÄ°K"

Tek isteÄŸinin anne ve ablasÄ±nÄ±n bulunmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Salih Ã–zÃ§elik, "Depremi Mersin'de de Ã§ok ÅŸiddetli hissetmiÅŸtik. EÅŸimle beraber olayÄ±n ÅŸokunu atlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã§Ä±kÄ±p aracÄ±mÄ±za yakÄ±t aldÄ±k. SonrasÄ±nda eÅŸim internetten araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda deprem ana merkezinin KahramanmaraÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ailem burada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in direkt onlarla iletiÅŸim kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ama hiÃ§birine ulaÅŸamadÄ±k. Bu durum beni Ã§ok tedirgin ettiÄŸi iÃ§in depremden yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sonra direkt yola Ã§Ä±ktÄ±m. Saat 09.00 civarÄ±nda bÃ¶lgeye ulaÅŸabildim. Olay olduktan 1 saat sonra bÃ¼tÃ¼n akrabalarÄ±mÄ±z buradaydÄ±. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼n babamÄ±n cenazesine ulaÅŸabildik ama annem ve ablama hiÃ§bir ÅŸekilde hala ulaÅŸamadÄ±k. DNA raporlarÄ± da verdik. BirÃ§ok ildeki hastanelere de ulaÅŸÄ±m saÄŸladÄ±k" dedi.

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"ARKA TARAFTAN Ã‡IKARMIÅž OLABÄ°LÄ°RLER"

Ciddi bir can pazarÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã–zÃ§elik, "ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n bir kepÃ§e operatÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼ne atladÄ±m artÄ±k. Bu binayÄ± kazmasÄ±nÄ±, ailemin cenazesi de olsa Ã§Ä±ksÄ±n istedim. ÃœÅŸÃ¼dÃ¼klerini sÃ¶yledim. KepÃ§e enkazÄ± temizlemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nde zaten babamÄ±n cenazesine ulaÅŸtÄ±k. Biz burada Ã¶n tarafta Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±rÄ±rken arka tarafta da Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yordu. Belki bir ihtimal diyoruz o anki kalabalÄ±ktan gÃ¶rmemiÅŸ olabiliriz. Arka taraftan da Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ olabilirler. Parmak izi ve DNA'dan bir sonuÃ§ gelmeyince bundan da emin deÄŸiliz" ifadelerini kullandÄ±.

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"DÃœKKAN SAHÄ°PLERÄ° KOLON KESMÄ°Åž"

BinanÄ±n altÄ±ndaki kolonlarÄ±n kesildiÄŸini iddia eden Ã–zÃ§elik, "BinanÄ±n yÄ±kÄ±lma sebeplerinden biri de dÃ¼kkan sahipleri, kiracÄ±lar burada kolon ve kiriÅŸ kesme iÅŸlemi yapmÄ±ÅŸlar. Maalesef ki, 35 yÄ±llÄ±k bir binada kolon kesme iÅŸlemi olduÄŸu zaman kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir son oluyor. Annem evin iÃ§erisine yÃ¼rÃ¼rken yerin titrediÄŸini hissederdim. Eski bir bina olmasÄ±ndan kaynaklÄ± olabilir evet ama bu yapÄ±labilecek bir ÅŸey deÄŸil. YÄ±kÄ±lan binalarÄ±n hepsinin altÄ±nda kolon kesme iÅŸlemi olmuÅŸ. GSM operatÃ¶rÃ¼ne mail atmÄ±ÅŸtÄ±m. AblamÄ±n deprem yaklaÅŸÄ±k 40 dakika sonrasÄ±nda 100 megabaytlÄ±k bir internet kullanÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Saat 04.59 sÄ±ralarÄ±nda Azerbaycan BulvarÄ±'nda son telefon sinyali gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Evden yaklaÅŸÄ±k 50-100 metre Ã§evresi oluyor. Konum yanlÄ±ÅŸ veriyor olabilir Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ da olabilir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

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"14 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N CENAZESÄ° YOK"

Ã–zÃ§elik, "Hala hiÃ§bir haber alamÄ±yoruz. Benim tek istediÄŸim ÅŸey ailem eÄŸer yaÅŸÄ±yorsa ulaÅŸmak, yaÅŸamÄ±yorsa da bedenlerini alÄ±p babamÄ±n yanÄ±na defnetmek. Devlet burada nasÄ±l bir yol izler bilmiyorum ama bize cenazemizi versinler. Burada yaklaÅŸÄ±k 14 kiÅŸinin cenazesi yok. Sadece bunu istiyoruz" ifadelerini kullandÄ±.