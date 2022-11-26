‘Babam çocuklarını kucağına almazdı’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle parti genel merkezinde, şiddete uğrayan kadınlarla yakınlarının da katıldığı törende şunları söyledi:

DUYARSIZLIK ŞİDDETİ BESLER

“Alışılagelmiş erkek egemen bir kültürümüz var, bunun da değişmesi lazım. Erkek egemen kültür olmaz. Daha da önemlisi, eğer kadın iyi eğitilirse toplum eğitilmiş olur, ailede eğitimin ilk basamağı annedir, sevgiyi hoşgörüyü anneden öğreniriz. Baba biraz otoriter.

KIZLAR OKULA GİTMEZDİ

Ben de aynı yapı içinden geldim. Babamla konuşamazdık. Babamın hiçbir çocuğunu kucağına aldığını görmedim ama ben bütün evlatlarımı kucağıma aldım, sevdim. Önce annem yadırgadı, ‘Babanın yanında niye çocuklarını kucağına alıyorsun’ diye. Çocuklarım arasında hiçbir ayrım yapmadım. Ama çocukluğumun geçtiği coğrafyada kız çocukları okula gitmezdi. Ablam okuma yazma bilmez. Ama ben çocuklarımı okuttum, üniversiteye gittiler. Biz hayatın eşit olmasını istiyoruz.

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İNANCIMIZ KABUL ETMEZ

Kadına şiddet asla kabul edeceğimiz bir şey değil. İnancımız da böyledir, kadına şiddeti asla kabul etmez. Sevgili peygamberimiz, ‘Cennet anaların ayaklarının altındadır’ der. ”