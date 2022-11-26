Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Babam çocuklarını kucağına almazdı’

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#Kadına Şiddet#Baba
‘Babam çocuklarını kucağına almazdı’
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 07:00

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetle ilgili, “Erkek egemen kültür olmaz” dedi. Bu kültürde babanın ‘biraz otoriter’ olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Ben de aynı yapı içinden geldim. Babamla konuşamazdık. Babamın hiçbir çocuğunu kucağına aldığını görmedim. Çocukluğumun geçtiği coğrafyada kız çocukları okula gitmezdi” diye konuştu.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle parti genel merkezinde, şiddete uğrayan kadınlarla yakınlarının da katıldığı törende şunları söyledi:

DUYARSIZLIK ŞİDDETİ BESLER

“Alışılagelmiş erkek egemen bir kültürümüz var, bunun da değişmesi lazım. Erkek egemen kültür olmaz. Daha da önemlisi, eğer kadın iyi eğitilirse toplum eğitilmiş olur, ailede eğitimin ilk basamağı annedir, sevgiyi hoşgörüyü anneden öğreniriz. Baba biraz otoriter.

KIZLAR OKULA GİTMEZDİ

Ben de aynı yapı içinden geldim. Babamla konuşamazdık. Babamın hiçbir çocuğunu kucağına aldığını görmedim ama ben bütün evlatlarımı kucağıma aldım, sevdim. Önce annem yadırgadı, ‘Babanın yanında niye çocuklarını kucağına alıyorsun’ diye. Çocuklarım arasında hiçbir ayrım yapmadım. Ama çocukluğumun geçtiği coğrafyada kız çocukları okula gitmezdi. Ablam okuma yazma bilmez. Ama ben çocuklarımı okuttum, üniversiteye gittiler. Biz hayatın eşit olmasını istiyoruz.

Haberin Devamı

İNANCIMIZ KABUL ETMEZ

Kadına şiddet asla kabul edeceğimiz bir şey değil. İnancımız da böyledir, kadına şiddeti asla kabul etmez. Sevgili peygamberimiz, ‘Cennet anaların ayaklarının altındadır’ der. ”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#Kadına Şiddet#Baba

BAKMADAN GEÇME!

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg

BAKMADAN GEÇME!

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg